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Ильхам Алиев очень заинтересован в транзите газа через Украину
11.09.2024 01:30 Катя Шульц

Ильхам Алиев очень заинтересован в транзите газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности транспортировки азербайджанского газа через Украинский газопровод.

"Могу сказать, что Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины. Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", - добавил он.

 

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