



Ильхам Алиев очень заинтересован в транзите газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности транспортировки азербайджанского газа через Украинский газопровод.



"Могу сказать, что Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины. Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.



"Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", - добавил он.



