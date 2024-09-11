



Луизиана готовится к надвигающемуся урагану "Франсин"

Луизиана готовится к урагану "Франсин", который набирает силу над Мексиканским заливом перед ожидаемым выходом на сушу.



По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), тропический шторм "Франсин" уже перешел из категории урагана 1 и, как ожидается, достигнет категории 2, когда достигнет Луизианы.



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Луизиана и соседний Миссисипи объявили чрезвычайное положение в связи с подготовкой его выхода на сушу.



Синоптики сообщили, что "Франсин" принесет с собой 10–20 см осадков, потенциальные торнадо и разрушительные ветры на большую часть центральной и восточной Луизианы.

