



Дэйв Грол признался, что стал отцом ребенка вне брака

Фронтмен группы Foo Fighters Дэйв Грол объявил, что стал отцом девочки, родившейся "вне брака".



В своем сообщении в Instagram 55-летний мужчина сообщил, что планирует стать "любящим и поддерживающим родителем" для своей новой дочери.



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У Грола есть три дочери от его жены Джордин Блум, на которой он женился в 2003 году.



В своем посте в социальных сетях Грол сказал, что любит свою семью и делает "все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение".



"Мы благодарны за ваше внимание ко всем детям, вовлеченным в процесс, поскольку мы движемся вперед вместе. Дэйв".



В посте не содержится никаких подробностей о том, кто является матерью его нового ребенка.

