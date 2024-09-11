



Зеленский о встрече с Блинкеном и Ламми, особом оружии и стратегии мира: главное

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. На переговорах обсуждались важнейшие темы, касающиеся защиты Украины и международной поддержки.



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Зеленский отметил, что беседа была "содержательной и продолжительной", с акцентом на ключевых вопросах - предоставлении дальнобойного оружия, поддержке боевых бригад и стратегии достижения справедливого мира. "Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны", подчеркнул президент.

Отдельное внимание было уделено подготовке второго Саммита мира, на котором планируется обсудить шаги, направленные на ускорение окончания войны. Зеленский поблагодарил США и Великобританию за постоянную поддержку, сказав: "Спасибо за неизменную поддержку нашей независимости, украинской обороны и защиты жизней наших людей!"







Ранее Блинкен заявил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы, связанные с дальнобойным оружием. "Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон", - отметил он. Также он подчеркнул, что требования Украины меняются в зависимости от ситуации на фронте, и США готовы адаптировать свою помощь.



Зеленский опроверг слухи о переговорах с Россией



Во время своего выступления на конференции "Крымская платформа" Зеленский четко заявил, что не давал никому полномочий на переговоры с Россией: "Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал". Президент добавил, что настоящий мир не может предусматривать замороженные конфликты или оставление людей в плену.



Тема освобождения политзаключенных



Говоря о крымских татарах и других политических заключенных, Зеленский отметил сложности в процессе их освобождения: "Здесь нужно давление всех партнеров, чтобы система "всех на всех" сработала, иначе это будет трудно сделать". Он подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничать с Эмиратами, Катаром, Турцией и Азербайджаном для решения этой проблемы.



План победы и давление на Россию



Президент Украины также обратил внимание на необходимость представить план победы до второго Саммита мира. "Этот план должен быть представлен, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны", - подчеркнул Зеленский. Он выразил уверенность, что поддержка со стороны США и партнеров позволит Украине усилить давление на Россию.



Военные преступления и ответственность Путина



Зеленский напомнил, что Россия совершила более 137 тысяч военных преступлений в Украине, и подчеркнул, что система международного права должна работать эффективно. Он также прокомментировал визит Путина в Монголию, несмотря на ордер Международного уголовного суда, отметив: "Ответственность за нарушение международных норм должна быть применена".

Зеленский также подтвердил информацию о поставках иранских ракет России, полученную от партнерских разведок. "Пока нет доказательств применения этих ракет, но Украина продолжает следить за ситуацией", - сказал президент.



