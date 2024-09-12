



Бейсболист сумел сыграть в одном матче за две разные команды

Случаи, когда спортсмены в одном матче играют за две разные команды, не редки. Такое случается часто в прощальных матчах, может быть, в товарищеских. А вот бейсболист Дэнни Дженсен, сумел сыграть за две команды в одном официальном матче главной бейсбольной лиги планеты – MLB!



Ту игру он начал за "Торонто", но матч прервал дождь, и игра была отложена. В тот же день он был обменен в "Бостон" и уже на следующий день вышел в составе "Бостона".



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Как сообщается, он стал первым спортсменом в мире, сыгравшим за обе команды в одном поединке.

