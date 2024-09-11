



Реванш Фьюри против Усика: прогноз боксера Амира Хана

В ходе боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен победить британец.



По данным DAZN, такие ожидания озвучил боксер Амир Хан.



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По мнению спортсмена, Фьюри во время проигранного боя сбавил темп, что стало огромной ошибкой. Хан уверен, что в этот раз британский боксер будет более мотивированным и исправится.



"Видел, пишут, что Фьюри снова проиграет, и на этот раз - нокаутом, но я этого себе даже представить не могу. У Тайсона есть такой пунктик, что после каждого своего поражения или плохо проведенного боя он возвращается на ринг еще более сильным, зная, что делать и как победить соперника", - отметил Хан.



Боксер считает, что во время реванша британец будет более сфокусированным, но для этого ему нужно "разжечь огонь внутри себя".



"Я знаю, что если Тайсон выйдет на ринг и будет жаждать победы, то он непременно оформит нокаут и победит", - добавил Хан.