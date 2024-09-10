



Магнитные бури в сентябре: даты и советы

10 и 11 сентября Землю накроют магнитные бури с красным уровнем опасности. К-индекс на уровне 6 баллов. Об этом сообщает Meteoagent.



Что же касается сентября 2024 года, на территории Украины ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказать влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в геомагнитном поле.



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Международные метеорологические лаборатории опубликовали данные о ключевых периодах геомагнитной активности в этом месяце:

10 сентября – сильная магнитная буря, К-индекс 7;

15 -17 сентября – умеренная затяжная магнитная буря, К-индекс 4;

23-25 сентября – сильная магнитная буря, от К-индекса 4 до К-индекса 6;

28 сентября – умеренная магнитная буря, К-индекс 3.

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