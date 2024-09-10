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Магнитные бури в сентябре: даты и советы | Фото: pixabay.com
10.09.2024 11:26 Mignews

Магнитные бури в сентябре: даты и советы

10 и 11 сентября Землю накроют магнитные бури с красным уровнем опасности. К-индекс на уровне 6 баллов. Об этом сообщает Meteoagent.

Что же касается сентября 2024 года, на территории Украины ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказать влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в геомагнитном поле.

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Международные метеорологические лаборатории опубликовали данные о ключевых периодах геомагнитной активности в этом месяце:

  • 10 сентября – сильная магнитная буря, К-индекс 7;
  • 15 -17 сентября – умеренная затяжная магнитная буря, К-индекс 4;
  • 23-25 сентября – сильная магнитная буря, от К-индекса 4 до К-индекса 6;
  • 28 сентября – умеренная магнитная буря, К-индекс 3.
Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь:
  1. избегать чрезмерных физических нагрузок;
  2. пить больше воды;
  3. контролировать артериальное давление;
  4. больше отдыхать и сохранять эмоциональное спокойствие.
  5. точные даты магнитных бурь будут обновляться по мере поступления новых данных от метеорологических служб.

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