Магнитные бури в сентябре: даты и советы
10 и 11 сентября Землю накроют магнитные бури с красным уровнем опасности. К-индекс на уровне 6 баллов. Об этом сообщает Meteoagent.
Что же касается сентября 2024 года, на территории Украины ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказать влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в геомагнитном поле.
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Международные метеорологические лаборатории опубликовали данные о ключевых периодах геомагнитной активности в этом месяце:
- 10 сентября – сильная магнитная буря, К-индекс 7;
- 15 -17 сентября – умеренная затяжная магнитная буря, К-индекс 4;
- 23-25 сентября – сильная магнитная буря, от К-индекса 4 до К-индекса 6;
- 28 сентября – умеренная магнитная буря, К-индекс 3.
- избегать чрезмерных физических нагрузок;
- пить больше воды;
- контролировать артериальное давление;
- больше отдыхать и сохранять эмоциональное спокойствие.
- точные даты магнитных бурь будут обновляться по мере поступления новых данных от метеорологических служб.