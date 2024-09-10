



Половина ракет, выпущенных Ираном 13 апреля, не долетела до Израиля





Западный источник в сфере безопасности сообщил сегодня, 10 сентября, что в августе Иран провел 13 испытаний по запуску ракет, чтобы проверить боеготовность ракетных подразделений. Тесты проведены в рамках подготовки к нападению на Израиль в ответ на убийство Исмаила Хания в Тегеране.



Согласно информации газеты "Исраэль хайом", Иран решил провести эти испытания перед атакой после того, как ракеты, запущенные им в ходе предыдущей атаки на Израиль 13 апреля, оказались непригодными. Источник в службе безопасности, который участвует в усилиях по сдерживанию намерений Ирана отомстить, подтвердил, что около половины ракет, выпущенных Ираном в ту ночь, не долетели до Израиля.



Далее утверждается, что одной из причин высокой частоты неудач является секретная, изощренная и многолетняя политика контрмер, которую соперники Ирана - очевидно, Израиль в сотрудничестве с США и другими странами Запада - осуществляют уже много лет. По его словам, "отчасти это объясняется плохими материалами и низким качеством работы иранцев, но были и "другие причины"".



"В первые дни после атаки иранцы думали, что Израиль лжет, и не верили, что, за исключением небольшого ущерба базе Неватим, они не смогли причинить Израилю никакого вреда, и их атака фактически провалилась", - сказал источник.



Только спустя некоторое время они поняли, что на самом деле произошло той ночью, и с тех пор начали извлекать уроки. После убийства Исмаила Хании, в рамках подготовки к новой атаке, которую они хотели совершить против Израиля, иранцы провели 13 испытаний по запуску ракет на своей территории, чтобы проверить их пригодность и выявить существующие проблемы.

