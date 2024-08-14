



Смертоносные пожары приближаются к Афинам

В Греции и раньше случались летние лесные пожары, но на этот раз пламя подошло в опасной близости от столицы.



В какой-то момент появились опасения, что из-за сильных ветров и высоких температур пожары могут протянуться на несколько километров и дойти до Афин.



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В северо-восточном пригороде Врилиссии, всего в 14 км от центра города, пожар уничтожил здания и предприятия.

Тело 63-летней женщины было найдено на сгоревшем заводе в соседнем Патима-Халандриу. Это первая подтвержденная жертва пожара, охватившего 100 000 акров земли и оставившего десятки раненых.



Наиболее пострадавшими являются такие пригороды, как Неа Пентели, Врилиссия и Патима Халандриу.



Даже жители районов Афин, которым удалось избежать пожара заявили, что обнаружили на своих балконах пепел.



Огромное облако дыма, которое часами висело над Афинами, теперь рассеялось, хотя небо все еще затянуто дымкой.



Пожарные говорят, что они измотаны после нескольких дней попыток остановить распространение огня на столицу.

