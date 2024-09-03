



ООН призывает провести расследование казни шести заложников боевиками ХАМАСа

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает провести независимое расследование сообщений о том, что террористические группировки из Газы казнили шестерых израильских заложников, тела которых были обнаружены на этой неделе.



"Мы в ужасе от сообщений о том, что палестинские вооруженные группировки казнили без суда и следствия шестерых израильских заложников, что является военным преступлением", — заявило Управление ООН по правам человека в интервью X, добавив, что Тюрк "призывает к проведению независимого, беспристрастного и прозрачного расследования и привлечению виновных к ответственности".

