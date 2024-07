Хания снова в гостях у Хаменеи

Лидер ХАМАС Исмаил Хания и генеральный секретарь Палестинского исламского джихада Зияд аль-Нахале встретились с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei met Hamas’ Political Bureau Chief Esmail Haniyeh, Secretary General of the Palestinian Islamic Jihad Movement Ziad al-Nakhalah and their fellow delegates on Tuesday. pic.twitter.com/cEuBLPEQ1C