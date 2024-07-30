



Алжир отозвал посла из Франции: названа причина

Алжир отозвал своего посла из Франции для консультаций.



Об этом объявило министерство иностранных дел страны.



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Посол отозван в знак протеста против позиции Парижа, который поддержал план Марокко по автономии Западной Сахары под суверенитетом королевства.



Ранее Франция объявила, что признает план автономии провинции под суверенитетом Марокко как единственный способ разрешения конфликта.



Алжир выступает против этого и поддерживает идею создания независимого государства в Западной Сахаре.