



Бейрут: удар нанесен по зданию Совета Шуры "Хезболлы"

Вечером, 30 июля, в Бейруте был нанесен точный удар по зданию, принадлежащему Совету Шуры "Хезболлы".



Об этом сообщает "Аль-Арабия".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В свою очередь, источник сообщил агентству Reuters, что целью атаки в Бейруте был высокопоставленный член "Хезболлы". В настоящий момент его судьба неизвестна.



Ранее в сети предположили, что речь идет о точечной ликвидации в районе, который находится под контролем Хезболлы.