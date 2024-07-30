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Бейрут: удар нанесен по зданию Совета Шуры "Хезболлы"
30.07.2024 20:05 Алина Груднева

Бейрут: удар нанесен по зданию Совета Шуры "Хезболлы"

Вечером, 30 июля, в Бейруте был нанесен точный удар по зданию, принадлежащему Совету Шуры "Хезболлы".

Об этом сообщает "Аль-Арабия".

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В свою очередь, источник сообщил агентству Reuters, что целью атаки в Бейруте был высокопоставленный член "Хезболлы". В настоящий момент его судьба неизвестна.

Ранее в сети предположили, что речь идет о точечной ликвидации в районе, который находится под контролем Хезболлы.

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