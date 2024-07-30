



F-16, ракеты и передовое оружие: что в ближайшее время получит Украина

США оснастят для Украины истребители F-16 ракетами и другим передовым вооружением.



По данным газеты The Wall Street Journal, ожидается, что Вооруженные силы Украины получат самолеты до конца лета.



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В частности, истребители в ближайшее время передадут Дания и Нидерланды. Также в поставках будут участвовать Бельгия и Норвегия.



По словам источника, США передадут Украины комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух" для удовлетворения потребностей ВСУ.



"Мы уверены, что сможем поставить все это, по крайней мере, в тех критических объемах, которые необходимы", - сообщили источник в Пентагоне.



Ожидается, что Украина получит следующие виды вооружений: ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM, версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие; бомбы малого диаметра (GLSDB); ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM; ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.



Источник добавил, что США смогут использовать ракет для F-16 для ударов по территории РФ в только ответ на атаки.