



СМИ: командующий Хезболлы покинул здание в Бейруте до удара

Командующий Хезболлы Фуад Шукар, известный как Хадж Мохсен, успел покинуть здание в Бейруте, прежде чем по нему был нанесен удар.



Такую версию представил саудовский канал Al-Hadath.



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Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что ликвидация Шукара провалилась.



Между тем, источники в Израиле отмечают, что точно проверить информацию о том, удалась ли ликвидация, невозможно.