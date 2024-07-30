Новости » Арабо-израильский конфликт
СМИ: командующий Хезболлы покинул здание в Бейруте до удара
30.07.2024 21:05 Алина Груднева

СМИ: командующий Хезболлы покинул здание в Бейруте до удара

Командующий Хезболлы Фуад Шукар, известный как Хадж Мохсен, успел покинуть здание в Бейруте, прежде чем по нему был нанесен удар.

Такую версию представил саудовский канал Al-Hadath.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что ликвидация Шукара провалилась.

Между тем, источники в Израиле отмечают, что точно проверить информацию о том, удалась ли ликвидация, невозможно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы