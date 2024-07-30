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Штайнмайер считает Эрдогана другом, несмотря на его угрозы в адрес Израиля
30.07.2024 17:50 Алина Груднева

Штайнмайер считает Эрдогана другом, несмотря на его угрозы в адрес Израиля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "дорогим другом".

Соответствующее заявление он сделал, несмотря на угрозы президента Турции вторжением в Израиль.

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По данным издания BILD, в канцелярии федерального президента пояснили, что у Штайнмайера и Эрдогана есть "фундаментальные разногласия" по конфликту на Ближнем Востоке, "особенно в отношении права Израиля на самооборону и террористической организации ХАМАС". 

Тем не менее Штайнмайер не считает нужным отказываться от выражения "дорогой друг" в адрес Эрдогана, который ранее сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с Гитлером.

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