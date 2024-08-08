



ЕС: Украина имеет право наносить удары по врагу там, где считает нужным

Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, в том числе на его территории.



Такое заявление сделал спикер Европейского Союза Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, 8 августа.



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Еврочиновник подчеркнул: позиция Евросоюза по агрессивной войне РФ против Украины остается неизменной и заключается в полной поддержке Украины в ее законном праве на самооборону.



"Наша принципиальная и общая позиция состоит в том, что Украина подверглась незаконной агрессии. Следовательно, Украина ведет законную оборонную войну. Согласно международному праву Украина имеет право защищать себя, и это право содержит также нанесение ударов по врагу на его территории", – заявил представитель ЕС.



Напомним, 7 августа, спустя сутки после объявленного российскими СМИ "прорыва границы", Минобороны РФ признали продвижение ВСУ в Курской области.