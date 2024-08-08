



Две иранские бывшие подруги встретились в поединке на Олимпиаде

Одна была в хиджабе, другая выступала с обнаженной головой.



Нахид Кияни Чандех и Кимия Ализадех когда-то были подругами и соседками по комнате в составе юниорской сборной Ирана по тхэквондо. Теперь их разделяет целый мир.



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Они столкнулись на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 57 килограммов, и Ализадех, которая сбежала из Ирана, проиграла в попытке завоевать золотую медаль для своей новой страны, Болгарии.



Кияни Чандех, действующая чемпионка мира, вышла вперед в очень напряженном поединке, исход которого решили судьи послее того, как спортсменки, которым по 26 лет, закончили его вничью, набрав по семь баллов в решающем третьем раунде.



В решающем отрезке Ализадех имела преимущество в три балла за шесть секунд до конца, но Кияни Чандех сравняла счет ударом в голову, и победа была присуждена именно ей.



Ализадех завоевала олимпийскую медаль в 18-летнем возрасте, когда выиграла бронзу в Рио-де-Жанейро.



Победа принесла ей славу, но она разочаровалась в жизни в Иране. Объявив о своем отъезде из страны четыре года назад, она обвинила иранских чиновников в сексизме и раскритиковала ношение обязательного хиджаба.



Тогда она назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране".



