



Конкурсантка "Мисс ЮАР" отказалась от участия из-за скандала

Участница конкурса красоты "Мисс Южная Африка", оказавшаяся в центре национального скандала, снялась с конкурса, заявив, что приняла такое решение ради безопасности и благополучия как своей, так и своей семьи.



Заявление Чидиммы Адетшина в Instagram появилось на следующий день после того, как предварительное расследование, проведенное департаментом внутренних дел, показало, что ее мать могла совершить "кражу личных данных", чтобы стать гражданкой ЮАР.



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Адетшина, 23-летняя студентка юридического факультета, рассказала, что родилась в Соуэто, городке рядом с Йоханнесбургом, и выросла в Кейптауне.



В интервью СМИ она объяснила, что ее отец был нигерийцем, а мать — южноафриканкой мозамбикского происхождения.



В течение нескольких недель ее корни были в центре внимания социальных сетей, и некоторые южноафриканцы задавались вопросом, является ли она южноафриканкой.



Поскольку скандал обострился, организаторы конкурса "Мисс Южная Африка" обратились в министерство внутренних дел с просьбой провести расследование перед мероприятием.



В заявлении департамент сообщил, что на данный момент установлено, что личность "невиновной" южноафриканской матери "могла быть украдена" матерью Адетшина.



Однако госпожа Адетшина "не могла участвовать в предполагаемых противоправных действиях своей матери, поскольку на тот момент была еще младенцем", заявили в ведомстве.



В заявлении также говорится, что проводятся дальнейшие расследования с целью предъявления уголовных обвинений, а также получения юридической консультации "относительно последствий предполагаемой мошеннической деятельности для статуса гражданства Адетшина".



В своем посте в Instagram Адетшина не отреагировала на результаты, но сообщила, что приняла "трудное решение" отказаться от участия в конкурсе.

Она сказала, что благодарна "за всю любовь и поддержку", которую она получила, и пожелала оставшимся участникам всего наилучшего.



"Тот, кто носит корону, представляет всех нас", — добавила Адетшина.







