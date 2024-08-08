



Bloomberg: "Впервые после Второй мировой армия другой страны вторглась в Россию"

Bloomberg назвал события в Курской области "первым случаем после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию".



Как пишет издание, это показало уязвимость российской границы, подняло моральный дух украинцев и подорвало созданный Кремлем образ Владимира Путина как защитника россиян. Там отмечают, что война, начатая Путиным против Украины, все больше перебрасывается на территорию самой РФ. В то же время, вероятно, усилит аргумент Украины, что США и европейские союзники не должны бояться угроз Кремля по поводу эскалации.



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Как известно, рейды на территорию РФ уже осуществляли российские добровольцы – по статусу они находятся в структуре ВСУ, но, как говорили в ГУР, "если говорить об их деятельности на территории РФ, как граждане РФ, конечно, они дома действуют автономно". Пока неизвестно, кто именно прорвал границу Курской области – Украина официально не комментирует это. Ряд OSINT-аналитиков говорит, что в этот раз речь идет о регулярной армии Украины.

