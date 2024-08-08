



Тегеран: "У Израиля нет "возможностей и сил" для начала войны с Ираном"

Израиль совершил дорогостоящую "стратегическую ошибку", убив лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране на прошлой неделе, заявил в интервью AFP исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана.



"Акт, который сионисты совершили в Тегеране, был стратегической ошибкой, потому что он дорого им обойдется", - сказал Али Багери через день после участия во внеочередной сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Хотя Израиль никак не прокомментировал смерть Хания, Иран поклялся нанести ответный удар, заставив регион напрячься.



Багери обвиняет Израиль в желании "распространить напряженность, войну и конфликт на другие страны", утверждая при этом, что он не в состоянии бороться с Ираном.



"Сионисты не в состоянии начать войну против Исламской Республики Иран", - говорит он.



"У них нет ни возможностей, ни сил".



На состоявшейся встрече министров иностранных дел 57 стран-членов ОИК была принята декларация, возлагающая на Израиль "полную ответственность" за "чудовищное" убийство Хания, лидера террористической группировки ХАМАС, который жил в Катаре и был одним из главных участников переговоров об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и прекращении войны в Газе.

