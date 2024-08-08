



BILD: В Германии выросло число преступлений на почве антисемитизма

Федеральное управление уголовной полиции по запросу депутата Бундестага от Левой партии Петры Пау обнародовало данные о росте преступлений на почве антисемитизма.



Так, в апреле-июне в ФРГ зафиксировано 715 преступлений на почве антисемитизма. Из них 19 — с применением насилия. Пострадали семь человек. Число таких правонарушений увеличилось на треть по сравнению со вторым кварталом прошлого года.



“Зафиксированные властями антисемитские преступления продолжают оставаться на высоком уровне. Эти случаи ясно дают понять: распространение антисемитских настроений всегда приводит к активному насилию. Евреи до сих пор не могут чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Будь то в университете, баре или супермаркете: враждебность сейчас может скрываться всюду”, — сказала Пау.





