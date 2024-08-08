



Наемников ЧВК Вагнер перебрасывают из Мали в Курскую область

Первым о переброске ЧВК Вагнер из Мали в Курскую область сообщил Z-блогер Егор Гузенко, известный как “Тринадцатый”.



“Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“”, — написал он в ночь на 8 августа. На опубликованном им видео люди в военной форме едут в грузовике. Один из них утверждает, что они “поехали в Курск”. Определить, где и когда снят ролик, невозможно. На видео много мата, поэтому мы воздержимся от публикации.

Днем 8 августа телеканал RTVI со ссылкой на бойца ЧВК Вагнера подтвердил информацию о переброске наемников в Курскую область.



Ну что ж… Весь мир, затаив дыхание, смотрел на то, вагнеровцы потерпели позорнейшее поражение от туарегов в Мали…Продолжение следует.

