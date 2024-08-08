



Украинцев просят воздержаться от поездок в Израиль

Посольство Украины не советует украинцам планировать поездки в Израиль. Причина – большинство иностранных компаний отказалось летать в этом направлении, из-за чего возникли сложности с перелетом.



"Нежелательно сейчас планировать поездку в Израиль, исходя не только по вопросам безопасности, но и из-за сложностей ситуации, поскольку большинство иностранных авиакомпаний отказалось летать", – объяснил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге 8 августа.



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По его словам, связано это со страховками, которые не все могут приобрести себе. То есть это приводит к удорожанию перелетов.



Корнейчук посоветовал украинцам, которые находятся в Израиле и не могут вылететь, покупать билеты израильских авиакомпаний: El Al, Israir и других лоукостов, летающих беспрепятственно и не имеющих проблем с перелетами.