95% украинских военных подверглись пыткам в российском плену – ООН
Более 95% украинских военных, захваченных в плен российскими силами, подверглись пыткам, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл в эфире нидерландского телеканала NOS.
"Пленные подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими прутьями и палками, раздевают, жестко бьют электрическим током. Это ужасно. Безусловно, это худшее, что я видела за 20 лет своей карьеры во время посещения пленных от имени ООН", – отметила Белл.
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По словам главы миссии, информация о пытках поступает преимущественно от самих пленных после их возвращения в Украину. В отличие от этого, к российским военнопленным миссия ООН имеет прямой доступ, что позволяет непосредственно оценить условия их содержания.
"Украинские власти предоставляют нам доступ к лагерям и временным тюрьмам для военнопленных. В первые дни там были некоторые проблемы, однако за последние 1,5 года мы наблюдали условия содержания, которые соответствуют нормам гуманитарного права войны", – подчеркнула Белл.
Мониторинговая миссия ООН также отметила, что лагеря для военнопленных в Украине соответствуют международным гуманитарным стандартам.