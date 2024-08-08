



Бои в Курской области: реакция Украины, России и США

В Курской области России с начала недели происходят боевые столкновения российских военных с якобы прорвавшими границу украинскими силами.



Хотя украинская сторона официально не подтвердила участие своих войск, реакция на эти события уже последовала как от Офиса Президента Украины, так и от Белого дома. А у заместителя председателя Совбезопасности РФ Дмитрия Медведева и вовсе случилась истерика – он призвал изменить статус "СВО" и пригрозил "возмездием".



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Реакция Офиса Президента Украины



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что события в Курской и Белгородской областях демонстрируют подлинное отношение россиян к войне с Украиной и режиму президента Владимира Путина.



В своем Telegram-канале Подоляк написал: "Реальное (не пропагандистское) "миролюбие" русского народа исследовано гораздо хуже, чем, скажем, поверхность Марса. Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов заключается в том, что "глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной". Это фатальная ошибка. А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию".



Подоляк также подчеркнул, что отсутствие адекватной реакции россиян на "контрвойну" подтверждает их прочную связь с властями.



"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. Но очевидна невозможность этого... Мы без конца проклинаем Путина, и все же я хочу спросить: кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?" – добавил он.



Реакция России



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал изменить статус "СВО" (специальной военной операции) и угрожал "возмездием".



"Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и беспощадно разгромить и уничтожить врага. С этого момента СВО должно приобрести открыто экстерриториальный характер. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, в Харьков, в Днепропетровск, в Николаев. В Киев и дальше" – написал Медведев в своем Telegram-канале.



Он утверждает, что якобы действия Украины в Курской области теперь "должны снять с этой темы (оккупации Россией украинских территорий – ред.) любые табу" и что теперь об этом "можно и нужно говорить открыто, без стыда и дипломатических реверансов".



Он также угрожал Украине и ее партнерам "возмездием": "Пусть это осознают все, включая английских уродов: мы остановимся только тогда, когда будем считать для себя это приемлемым и выгодным".



Реакция США



США начали обсуждение операции в Курской области с Украиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге. Он сразу же обратил внимание, что Украина не предупреждала США об операции в Курской области. При этом политика Вашингтона не была нарушена.



"Мы общаемся с украинской стороной по поводу этой конкретной операции. Им предоставлена возможность рассказать о том, какие операции они проводят и какие цели они преследуют. Это правильно, что они будут говорить об этом публично, а не мы. Решение о том, как Украина проводит свои военные операции, это решения, принимаемые Украиной", – заявил Миллер.



Спикер Госдепа заметил, что в политике США ничего не изменилось по поводу разрешения на удары американским оружием через границу или для поражения по ту сторону границы военных объектов РФ.



У Миллера спросили, "имеют ли украинцы право заставить Россию ощутить последствия своих собственных незаконных действий, кроме оружия США". Миллер ответил, что "это все решения, которые остаются за Украиной".



"Я видел сообщения российских властей. С их стороны иронично называть это "провокацией", если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", – заявил спикер Госдепа США.



О том, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, и напомнила, что США продолжают поддерживать Украину в этих усилиях.



"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области – ред.) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", – подчеркнула она.



Почему молчит Генштаб Украины



Несмотря на активную реакцию российской стороны, включая совещание, которое 7 августа провел руководитель Кремля Владимир Путин, украинское военное и политическое руководство пока не комментирует эту операцию. Генштаб ВСУ не подтвердил и не опроверг сообщения о прорыве украинских подразделений в направлении Суджи, и в ежедневных сводках не упоминаются бои на Курском направлении, кроме активности вражеской авиации вблизи Сумской области.



Для этого, как считают военные эксперты, могут быть определенные причины, о которых украинцы, возможно, узнают со временем.



Тем временем утром 8 августа предполагаемые карты украинского наступления в Курской области публикуют паблики "Рыбарь", "Агентство" и Институт изучения войны (ISW). Как пишет "Агентство", "эта территория охватывает 350 квадратных километров".













