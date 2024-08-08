



Харрис утомилась обсуждать израильский вопрос с левыми

После того, как двое крайне левых активистов заявили, что вице-президент США Камала Харрис проявила открытость и согласилась встретиться с ними для обсуждения эмбарго на поставки оружия Израилю, кампания Харрис выступила с заявлением, в котором указывалось, что она не намерена этого делать.



“С 7 октября вице-президент уделяет первостепенное внимание взаимодействию с арабскими, мусульманскими и палестинскими членами общин и другими лицами по вопросам войны в Газе”, — говорится в заявлении предвыборного штаба Харриса.



“В ходе этой краткой встречи она подтвердила, что ее кампания продолжит взаимодействовать с этими сообществами”.



“Вице-президент ясно дала понять: она всегда будет работать над тем, чтобы Израиль мог защитить себя от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических групп. Вице-президент сосредоточена на обеспечении прекращения огня и соглашения о заложниках, которые в настоящее время находятся на столе переговоров”.



“Как она сказала, пришло время положить конец этой войне таким образом, чтобы: Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания палестинского гражданского населения прекратились, а палестинский народ смог реализовать свое право на достоинство, свободу и самоопределение”.



