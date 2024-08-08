



В июле 9 российских "шахедов" на пути в Украину залетели в Беларусь – "Гаюн"

В июле в Беларусь залетели минимум девять российских беспилотников типа "Shahed-131/136", использовавшихся войсками РФ для атак по Украине.



Такие данные опубликовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



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Так, с 11 по 31 июля дроны неоднократно проникали в белорусское воздушное пространство, утверждает "Гаюн". Один из них взорвался и упал на территории Беларуси, судьба еще одного остается неизвестной, а семь вернулись на территорию Украины.



Особенно примечательным был случай 13 июля, когда один из дронов прошел более 350 км до Витебска и затем исчез. Еще один "Шахед" 16 июля пролетел свыше 400 км и взорвался в Октябрьском районе Гомельской области.



