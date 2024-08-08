



Иран обвинил Израиль в стремлении нанести ущерб всем исламским странам

Али Багери Кани, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана, сделал заявление на заседании Организации исламского сотрудничества в саудовском городе Джидда с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Багери обвинил Израиль в стремлении нанести ущерб всем мусульманским странам.



На встрече Багери высоко оценил поддержку Пакистана Исламской Республике после агрессии сионистского режима против суверенитета и национальной безопасности Ирана, выразившейся в убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля.



Багери продолжил, сказав, что, к счастью, общественное мнение во всем мире объединяется в осуждении преступлений Израиля.



Указывая на “историю израильских терактов во многих исламских и региональных странах, исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил, что режим рассматривает терроризм как стратегическую политику.



Со своей стороны, Дар заявил, что его страна воспользуется своим членством в Совете Безопасности ООН для поддержки Ирана.



Он также выразил сожаление в связи с убийством Хании в Тегеране.



Он заверил, что Пакистан окажет поддержку и солидарность Ирану на следующих заседаниях Совета Безопасности.



Находясь в Джидде, Багери также провел переговоры с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом, призвав исламские страны объединиться и координировать свои усилия, чтобы остановить преступления Израиля и не допустить, чтобы израильский режим поставил под угрозу региональную безопасность.



Говоря о двусторонних отношениях, Багери заявил, что Иран и Алжир должны использовать все возможности для развития своего сотрудничества.



Отдельно Багери встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.



На встрече оба официальных лица подчеркнули необходимость принятия эффективных и конструктивных решений в ходе заседания ОИС, чтобы заставить израильский режим прекратить свои преступления.



Сафади осудил убийство Хании в Тегеране израильским режимом, а также подчеркнул необходимость положить конец жестокости режима в Газе.



Он подчеркнул, что прекращение войны в Газе будет иметь ключевое значение для мира и стабильности в регионе Западной Азии.









