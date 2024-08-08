



Мужчину обвиняют в краже игровых монет Bluey стоимостью 400 000 долларов

Австралийская полиция предъявила предполагаемому грабителю монет обвинение в краже монет ограниченного тиража на сумму более 600 000 австралийских долларов (393 500 долларов США), созданных по мотивам популярного детского телешоу Bluey.



Полиция сообщает, что в прошлом месяце они получили сообщение о краже 64 000 невыпущенных однодолларовых монет Bluey со склада в Западном Сиднее, где предположительно работал мужчина.



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По данным полиции, монеты, которые должны были поступить в общее обращение в следующем месяце, продаются по цене, в 10 раз превышающей номинальную стоимость.



47-летний Стивен Джон Нилсон был арестован после рейда на дом в Сиднее. Ему предъявлены обвинения по взлому, проникновении и краже.

