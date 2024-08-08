



Член "Отряда" Кори Буш проигрывает праймериз в Конгрессе

По прогнозам американских СМИ, конгрессмен-демократ и член "Отряда" Кори Буш проиграла предварительные выборы в Миссури.



Вместо этого Уэсли Белл, прокурор Сент-Луиса, станет кандидатом от партии в первом избирательном округе штата в ноябре этого года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Буш, медсестра по профессии, приобрела известность как организатор движения Black Lives Matter, а после вступления в должность в 2021 году — как один из членов демократической партии "Отряд", которые, как известно, поддерживают прогрессивные идеи.



Она активно критиковала войну Израиля в Газе, а произраильские группы потратили более 10 млн долларов на попытки сместить ее на предварительных выборах.



По прогнозам информационного агентства Associated Press и NBC News, Белл имеет все шансы победить на выборах, набрав 51% голосов, тогда как у Буш — 46%.



Округ является регионом с сильными демократическими настроениями, и ожидается, что Белл победит здесь на всеобщих выборах в ноябре.



Почти все деньги, потраченные на кампанию против Буш, как сообщается, поступили от Американо-израильского комитета по связям с общественностью (Aipac). Aipac — это произраильская лоббистская группа, которая пообещала потратить более 100 млн долларов, чтобы отстранить прогрессивных законодателей, которые выступили против войны в Газе, сообщает Politico.

