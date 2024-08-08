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Запад пытается остановить войну в Газе и предотвратить нападение Ирана
08.08.2024 08:30 MIGnews.com

Запад пытается остановить войну в Газе и предотвратить нападение Ирана

Катарская газета “Аль-Араби Аль-Джадид” сообщила, что официальные лица на Западе пытаются убедить чиновников на Ближнем Востоке принять новое предложение по всеобъемлющему урегулированию войны.

Речь идет о предотвращении нападения на Израиль Ираном и Хезболлой в ответ на ликвидацию Фуада Шукара и Исмаила Хании, а также прекращение войны в Газе.

Сообщалось, что за последние четыре дня это предложение было распространено среди западных и арабских сторон и включает в себя “комплексное соглашение о прекращении огня, уходе Израиля из Газы, достижении стабильного мира, заключении сделки по захвату заложников, расширении гуманитарной помощи Газе а также созданием новой концепции по восстановлению Газы”.

 

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