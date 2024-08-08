



Мэр Нагасаки попал в неприятную историю с мемориальной датой

Мэр Нагасаки заявил, что “досадно”, что послы США и Великобритании отказались присутствовать на церемонии памяти атомной бомбардировке японского города в 1945 году, из-за того, что Израиль был проигнорирован.



Однако, по словам мэра, решение не приглашать Израиль на ежегодное мероприятие в пятницу, повторяя, что это было “не политическим” мероприятием, а сделано для того, чтобы избежать возможных протестов, связанных с конфликтом в Газе.



“К сожалению, они сообщили нам, что их послы не смогут присутствовать”, — заявил журналистам Сиро Судзуки.



“Мы приняли комплексное решение не по политическим причинам. Мы хотим провести церемонию в мирной и торжественной обстановке”.



Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия и Европейский союз, а также, как сообщается, Канада и Австралия, направляют на церемонию дипломатов ниже уровня послов.



Только посольства США и Великобритании прямо указали на решение Нагасаки не приглашать посла Израиля Гилада Коэна, хотя источник сообщил AFP, что шаг Италии также стал прямым следствием этого решения.



Посольство Великобритании заявило, что исключение Израиля из списка участников создало "досадную и вводящую в заблуждение аналогию с Россией и Беларусью — единственными странами, не приглашенными на церемонию этого года".



Представитель французского посольства назвал решение Судзуки "достойным сожаления и сомнительным", а немецкое представительство раскритиковало "определение Израиля на один уровень с Россией и Беларусью".



Коэн, который во вторник без происшествий посетил аналогичную мемориальную церемонию в Хиросиме, на прошлой неделе заявил, что решение по Нагасаки "посылает миру неправильный сигнал".





