



В США пропалестинское движение зашло в тупик с требованиями эмбарго на оружие

Спикер и председатель Палаты представителей США Майк Джонсон, член Республиканской партии, призвал администрацию Байдена снять действующие ограничения на поставки оружия в Израиль.



В свою очередь, Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, согласно сообщению New York Times, открыта для обсуждения эмбарго на поставки оружия Израилю по просьбе пропалестинских групп.



Мало того, этим утром кандидат в президенты США встретилась с двумя американцами арабского происхождения, возглавляющими “Движение за независимость”, которые попросили ее рассмотреть вопрос о введении эмбарго на поставки оружия Израилю. Об этом сообщила газета New York Times .



Непосредственно перед своим митингом Харрис встретилась с Аббасом Алавией и Лейлой Элабед, которые, согласно отчету, “хотели поддержать ее, но... хотели, чтобы она рассмотрела вопрос об эмбарго на поставик оружия Израилю”.



В ответ Харрис дала понять, что она “открыта для этого” и представила двух лидеров общин своим сотрудникам.



На митинге многие люди в зале кричали Харрис: “Камала, Камала, ты не сможешь спрятаться. Мы не будем голосовать за геноцид”.



Но тут есть нюанс. Трамп, в случае прихода к власти, разделается с Газой куда быстрее и радикальнее, чем демократы.



Исходя из владения ситуацией, Харрис ответила пропалестинским кричальщикам: “Я здесь, потому что мы верим в демократию. Голос каждого имеет значение, но я говорю”. А затем она добавила: “Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп , то так и скажите. В противном случае здесь буду я говорить”.



Стоит отметить “Движение за независимость” организовало десятки тысяч избирателей Мичигана, чтобы они не голосовали за президента Джо Байдена на предварительных выборах из-за его поддержки Израиля в войне в Газе. Однако, приход к власти Трампа вообще не сулит им никаких побед.





