



Чемпионка России по шахматам намазала фигуры соперницы ртутью

43-летнюю Амину Абакарову, чемпионку России по шахматам, сняли на видео, когда она в прошлую пятницу вошла в турнирный зал чемпионата Дагестана по шахматам в Махачкале на юге России и достала из сумки нечто, похожее на пузырек.



Затем она вылила содержимое флакона, которое оказалось ртутью, на шахматную доску и попыталась растереть жидкость о шахматные фигуры.

FIDE отстранила от соревнований дагестанскую шахматистку из-за подозрений, что та попыталась отравить соперницу. Как пишет Baza, Амина Абакарова перед турниром разлила на доске своей давней конкурентки Умайганат Османовой ртуть, из-за чего той стало плохо. Свои действия… pic.twitter.com/yZe5aZ1JTI — ЭХО (@echofm_online) August 7, 2024

Шахматная доска принадлежит 30-летней Умайганат Османовой, с которой, как говорят, Абакарова враждует уже много лет.По словам участников турнира, общавшихся с ней на турнире, Абакарова так поступила со своей соперницей Османовой, чтобы отомстить за оскорбление ее и ее семьи.Свидетели рассказали, что Абакарова вела себя подозрительно за 20 минут до начала матча, спрашивая, работают ли камеры, установленные для записи игр.Когда ей сказали, что это не так, она решила осуществить свой план, оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто не смотрит, когда она подходила к столику Османовой.Но она не знала, что на самом деле камеры в турнирном зале были включены для подготовки к мероприятию 2 августа.Сообщается, что у Османовой, которая позже сидела за столом, где был яд, вскоре после начала игры началось сильное головокружение и тошнота.Впоследствии ее госпитализировали с подозрением на отравление ртутью.Когда судья изучал записи видеонаблюдения с турнира, полиция была вызвана после того, как Абакарова была замечена выливающей вещество на доску Османовой.“У нас есть видеодоказательства того, что одна из участниц чемпионата Дагестана по шахматам Амина Абакарова ... нанесла на стол, за которым Умайганат Османова ... должна была играть с ней, неопознанное вещество, которое, как позже выяснилось, содержало ртуть”, — сообщил изданию Telegraph министр спорта России Сажид Сажидов .Сажидов добавил, что он “озадачен” поступком Абакаровой и что ее мотивы “непонятны”.Российская полиция подтвердила, что начато расследование по статье “причинение телесных повреждений”.Однако чиновники не стали дожидаться результатов полицейского отчета и подтвердили, что Абакарова была немедленно лишена звания чемпионки Дагестана по шахматам после того, как они увидели отснятый материал.Исполнительный директор Российской шахматной федерации Александр Ткачев заявил, что его организация сейчас рассматривает возможность пожизненного отстранения Абакаровой, но будет ждать результатов расследования полиции.