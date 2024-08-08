



CENTCOM: США усиливают свои силы на Ближнем Востоке истребителями F-22

Центральное командование США объявило, что истребители F-22 ВВС США прибыли сегодня, 8 августа в зону ответственности CENTCOM "в рамках изменения позиции сил США в регионе и для противодействия угрозам, исходящим от Ирана и поддерживаемых Ираном группировок".



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США перебрасывают истребители и другие средства на Ближний Восток, поскольку напряженность на Ближнем Востоке высока на фоне ожидаемого нападения Ирана и "Хезболлы" на Израиль.

