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CENTCOM: США усиливают свои силы на Ближнем Востоке истребителями F-22
08.08.2024 19:06 MIGnews.com

CENTCOM: США усиливают свои силы на Ближнем Востоке истребителями F-22

Центральное командование США объявило, что истребители F-22 ВВС США прибыли сегодня, 8 августа в зону ответственности CENTCOM "в рамках изменения позиции сил США в регионе и для противодействия угрозам, исходящим от Ирана и поддерживаемых Ираном группировок".

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США перебрасывают истребители и другие средства на Ближний Восток, поскольку напряженность на Ближнем Востоке высока на фоне ожидаемого нападения Ирана и "Хезболлы" на Израиль.
 

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