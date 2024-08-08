



Июль завершил рекордную серию тепла, но расслабляться рано

Июль 2024 года завершил 13-месячную серию новых температурных рекордов на Земле, но это не изменяет общей угрозы, связанной с изменением климата, предупреждают ученые.



По данным Copernicus, средняя температура в июле составила +16,91°C, что на 0,68°C выше 30-летнего среднего показателя. Это был второй самый теплый июль в истории наблюдений, пишет AP.



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Климатолог Жюльен Николя подчеркнул, что основным фактором остаётся долгосрочная тенденция к потеплению, связанная с накоплением парниковых газов в атмосфере. В результате глобальная температура продолжает оставаться на рекордных уровнях, вызывая экстремальные погодные явления по всему миру.

Саманта Берджесс из Copernicus отметила, что, несмотря на небольшое похолодание, вызванное окончанием явления Эль-Ниньо, ситуация не улучшится, пока человечество не изменит свои действия, способствующие изменению климата.