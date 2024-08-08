



Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис трижды

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов провести три дебата со своим конкурентом-демократом Камалой Харрис в сентябре на разных каналах во время пресс-конференции в своей резиденции в Палм-Бич, штат Флорида.



Трамп говорит, что хочет провести дебаты 4 сентября на Fox, 10 сентября на NBC и 25 сентября на ABC. Он не предлагает конкретных условий, например, будет ли аудитория, и не сразу ясно, сделала ли его кампания предложение лагерю Харрис.



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Конференция станет первым публичным выступлением Трампа с тех пор, как во вторник Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза своим напарником.

