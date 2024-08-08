



Команда Харрис: "Она не поддерживает эмбарго на поставку оружия Израилю"

Советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон написал в Х, что предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии "не поддерживает эмбарго на поставки оружия Израилю".



Перед предвыборным митингом Харрис встретилась с основателями национального движения Uncommitted, которое возглавило протестное голосование на праймериз Демократической партии в связи с поддержкой президентом США Джо Байденом Израиля в войне против ХАМАСа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Активисты Uncommitted заявили, что Харрис выразила готовность провести повторную встречу, чтобы обсудить их требование о введении эмбарго на поставки оружия в Израиль.



Избирательная кампания Харрис выпустила заявление, в котором пообещала, что Харрис "всегда будет работать над тем, чтобы Израиль мог защищаться от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических группировок". Однако в заявлении не было прямого отрицания ее несогласия с эмбарго на поставки оружия.



Очевидно, пытаясь прояснить свою позицию, Гордон написал в Х: "Вице-президент Харрис ясно дала понять: она всегда будет добиваться того, чтобы Израиль мог защищаться от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических группировок. Она не поддерживает эмбарго на поставки оружия в Израиль. Она продолжит работу по защите гражданского населения в Газе и соблюдению международного гуманитарного права".



