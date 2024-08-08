



Олимпиада: Линь Юй Тин выступила с критикой в ​​адрес IBA

Тайваньская боксерша Линь Юй Тин обвинила боксерскую организацию в “преднамеренной” атаке на нее с помощью “ложного” гендерного теста.



Юй Тин стала одной из двух спортсменок, исключенных из чемпионата мира по боксу 2023 года из-за провала загадочного теста IBA, что вызвало бурю эмоций на Олимпиаде в Париже .



Линь в субботу примет участие в финальном женском поединке в полулегком весе, рассказала, что к ней пристают с расспросами даже в туалете, но она может отмахнуться от любой ненависти и не собирается сдаваться.



Линь заявила, что понимает вопросы людей из-за своей внешности и уважает "свободу слова", но предпочла бы оставаться в тени.



"В конце концов, мы доказали, что тест IBA был ложным, и процесс не соответствовал никаким стандартам, но шумиха все равно была".



"Интересно, они специально за мной гонялись? Я был в замешательстве. Это было как-то смешно".



"Больше всего меня волновало то, что меня лишили медали (это была бронза), несмотря на упорную работу, и источник дохода исчез. А что говорят завистники и хэйтеры, мне все равно", — сказала она в интервью перед Олимпиадой.