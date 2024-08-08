



В России совсем отключили YouTube

Россияне начали жаловаться на полную остановку работы американского видеохостинга Youtube. Об этом свидетельствуют данные сервисов downdetector.su, “Детектор сбоев” и “Сбой.рф”.



Не грузится видеосервис ни в стационарном ПК, ни в телефоне. Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и ряда других регионов.



Массовая блокировка началась около 9.00 Мск. К 11.20 Мск жалоб набралось почти 5 тысяч. При попытке перехода на сайт Youtube появляется уведомление об отсутствии соединения.



