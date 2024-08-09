



Создано вещество для восстановления хрящевой ткани человека

Ученые создали вещество для восстановления хрящей и лечения проблем с суставами без операций. Об этом пишет издание Live Science.



Исследователи надеются, что это открытие поможет лечить дегенеративные заболевания, такие как артрит и остеохондроз, а также спортивные травмы, включая разрывы передней крестообразной связки и мениска.



Пока препарат испытан только на овцах, но в будущем его планируют использовать для лечения людей после одобрения клинических испытаний.

