Немецкая спортсменка порвала ахиллово сухожилие и выбыла с Олимпиады

Соревнования по легкой атлетике сегодня на Олимпиаде в Париже были полны драматизма.



В время разминки перед стартом забегов в рамках семиборья среди женщин 26-летняя немка Софи Вайсенберг решила размяться и пробежать 100 метров с препятствиями. Во время тренировочного бега спортсменка споткнулась и упала.



Врачи диагностировали ей разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге.

Absolute heartbreak for Germany’s Sophie Weissenberg.



The 26 year old hit a hurdle during the warm up for her first event in the women’s Heptathlon.



Medical staff rushed to the track and she was taken off in a wheelchair in tears. 💔