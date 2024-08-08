Новости » Происшествия
После землетрясения в Японии объявлена угроза цунами
08.08.2024 17:59 MIGnews.com

После землетрясения в Японии объявлена угроза цунами

8 августа ​​на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате чего по всей стране было объявлено предупреждение о цунами.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло у префектуры Миядзаки. Агентство заявило, что толчки вызвали цунами в западной части страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В предупреждении содержится призыв к жителям префектур Миядзаки, Оита, Кагосима, Кокти и Эхимэ немедленно покинуть места проживания у воды .

Управление по ядерному регулированию попыталось развеять опасения относительно потенциального ущерба от землетрясения, сообщив, что никаких отклонений от нормы на реакторе АЭС "Сендай" в префектуре Кагосима и АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ не обнаружено.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы