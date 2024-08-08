После землетрясения в Японии объявлена угроза цунами
8 августа на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате чего по всей стране было объявлено предупреждение о цунами.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло у префектуры Миядзаки. Агентство заявило, что толчки вызвали цунами в западной части страны.
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В предупреждении содержится призыв к жителям префектур Миядзаки, Оита, Кагосима, Кокти и Эхимэ немедленно покинуть места проживания у воды .
Управление по ядерному регулированию попыталось развеять опасения относительно потенциального ущерба от землетрясения, сообщив, что никаких отклонений от нормы на реакторе АЭС "Сендай" в префектуре Кагосима и АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ не обнаружено.