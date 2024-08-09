



Стало известно, как Уильям отреагировал на рак у Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям был потрясен, узнав о том, что у его супруги Кейт Миддлтон, как и у отца, короля Чарльза III онкологическое заболевание.



Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на королевского автора Роберта Джосона.



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"Это было разрушительно для него. Это его пошатнуло. В этом нет никаких сомнений", — рассказал он в новой биографии принцессы Кэтрин.



Автор отметил, что Кейт и монарх стоически приняли известие об онкологии.



"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт", - рассказал источник.