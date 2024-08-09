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Генштаб ВСУ подтвердил атаку на аэродром в российском Липецке
09.08.2024 11:13 Mignews | фото: GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на аэродром в российском Липецке

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о результативной атаке на аэродром в Липецкой области России. 

Так, в ходе ночного удара Силы обороны Украины нанесли повреждения складам с управляемыми авиационными бомбами и другим объектам на территории аэродрома. В результате атаки начался сильный пожар, сопровождавшийся многократной детонацией, уточнили в Генштабе.

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На аэродроме Липецка базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые используются российскими воздушно-космическими силами. Подробности о масштабах ущерба уточняются.

Кроме того, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам на временно оккупированной территории Донецкой области. Атака была направлена на три радара противника: два от комплексов С-350 и один С-300. 

Генштаб подтвердил уничтожение одного из радаров С-350, а также зафиксировал прекращение работы всех трех радаров после удара. Информация о других целях уточняется.

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