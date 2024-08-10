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Корабль РФ заметили у побережья Аляски
10.08.2024 08:26 Алина Груднева

Корабль РФ заметили у побережья Аляски

В пределы исключительной экономической зоны США в районе Аляски было замечено российское судно.

По данным АР, на его сопровождение отправился американский катер береговой охраны "Алекс Хейли".

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Инцидент произошел еще 5 августа в 48 км к юго-востоку от перевала Амукта. 

"Судно осуществляло транзит в международных водах, но все еще находилось в исключительной экономической зоне США", - сообщила береговая охрана США.

Американцы сопровождали корабль, пока тот направлялся на восток, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски.

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