



Покушение на Трампа: новое экшен-видео

В сети появилось новое экшен-видео с моментом покушения на кандитата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.



По данным CNN, речь идет о моменте, когда полицейский поднялся на крышу здания, откуда открывался вид на митинг, и увидел потенциального убийцу.



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Ролик был снят на нательную камеру полицейского. Видео опубликовано полицейским управлением округа Батлер в ответ на запрос CNN.