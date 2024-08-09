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Покушение на Трампа: новое экшен-видео
09.08.2024 09:30 Алина Груднева

Покушение на Трампа: новое экшен-видео

В сети появилось новое экшен-видео с моментом покушения на кандитата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

По данным CNN, речь идет о моменте, когда полицейский поднялся на крышу здания, откуда открывался вид на митинг, и увидел потенциального убийцу.

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Ролик был снят на нательную камеру полицейского. Видео опубликовано полицейским управлением округа Батлер в ответ на запрос CNN.

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