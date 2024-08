Трамп: У меня на митинге 6 января было больше людей, чем у Мартина Лютера Кинга

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на его митинге 6 января перед вторжением в Капитолии собралось больше людей, чем на митингах Мартина Лютера Кинга-младшего, когда он произносил речь "У меня есть мечта" в том же месте в 1963 году.



Trump on his January 6 speech: "Nobody has spoken to crowds bigger than me. If you look at Martin Luther King when he did his speech, his great speech, and you look at ours ... we had more." pic.twitter.com/i9DL82vuLg