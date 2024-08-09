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Юнус принял присягу в качестве временного лидера Бангладеш
09.08.2024 04:30 MIGnews.com

Юнус принял присягу в качестве временного лидера Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус принял присягу в качестве временного лидера Бангладеш, поклявшись "поддерживать и защищать конституцию".

84-летний мужчина принес присягу в президентском дворце в Дакке вместе с более чем десятком членов своего нового кабинета министров, пообещав исполнять свои обязанности "искренне".

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Он прилетел в столицу страны Дакку всего через несколько дней после того, как Шейх Хасина — женщина, правившая Бангладеш железной рукой на протяжении 15 лет, — бежала через границу в Индию.
 

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